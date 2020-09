Stand: 29.09.2020 13:40 Uhr Hamburger Hafenbetreiber HHLA übernimmt Terminal in Triest

Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA expandiert erstmals im Mittelmeer. Im italienischen Triest übernimmt das Unternehmen die Mehrheit an einem neuen Terminal.

Rund 300.000 Container pro Jahr können auf dem Terminal nahe dem Stadtzentrum der Adriastadt Triest umgeschlagen werden, dazu Stückgut und sogenannte RoRo-Güter wie Autos und Lastwagen. Und das auf einer Fläche so groß wie etwa 40 Fussballfelder. Daneben gibt es die Möglichkeit, das Areal noch zu erweitern.

"Dynamische Entwicklung der Adria-Region"

Über den Kaufpreis hat die Hamburger Hafen und Logistik AG mit ihren italienischen Partnern Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen von NDR 90,3 investiert der Hamburger Hafenbetreiber einen zweistelligen Millionenbetrag für den Anteil in Höhe von 50,1 Prozent. Im kommenden Jahr soll das Terminal "Piattaforma Logistica Trieste" in Betrieb gehen. "Die Adria-Region hat sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt", sagte HHLA-Chefin Angela Titzrath.

Triest ist der nördlichste Hafen im Mittelmeer - und damit besonders wichtig für Zentral- und Osteuropa. Die HHLA unterhält bereits jetzt eine Zugverbindung nach Triest. Das Hamburger Unternehmen hat auch Terminals in der Ukraine und in Estland.

