Hamburger Hafen wächst deutlich

Der Hamburger Hafen hat seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Der größte deutsche Hafen steigerte den Seegüterumschlag in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 104 Millionen Tonnen, wie die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Mittwoch mitteilte. Besonders gut entwickelt habe sich der wichtige Containerumschlag mit einem Plus von 6,9 Prozent auf 7,0 Millionen Standardcontainer.

Stärkeres Wachstum als bei Konkurrenten

Der Hamburger Hafen wuchs sowohl beim Gesamt- als auch beim Containerumschlag stärker als die Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen. Damit baute er seine Marktanteile unter den großen Häfen in Nordwesteuropa aus.

Neue Liniendienste nach Amerika ausschlaggebend

Ausschlaggebend dafür waren vor allem vier neue Transatlantikdienste, die Hamburg mit Häfen in den USA, Kanada und Mexiko verbinden. Allein der Containerverkehr mit den USA wuchs in denn ersten drei Quartalen um 325 Prozent. Die Reederei Hapag-Lloyd hatte ihre Amerika-Liniendienste von Bremerhaven nach Hamburg verlegt.

Hafenumschlag in Hamburg wächst kräftig NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.11.2019 13:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Der Hamburger Hafen wächst stärker als die Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen. Dietrich Lehmann berichtet.







Ingo Egloff, Vorstand bei Hamburg Hafen Marketing, sagte, unter den Handelspartnern seien die USA jetzt auf Platz zwei in Hamburg. "Aber auch unsere traditionellen Fahrtgebiete haben zugelegt, China um 3 und Russland um 15 Prozent."

Handelskonflikte belasten Prognosen

Bis Jahresende rechnet die Hafenwirtschaft beim Containerumschlag mit einem Plus zwischen fünf und sechs Prozent - das wäre so viel wie lange nicht mehr. Aber unter anderem wegen der anhaltenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie der EU traut sich Egloff keine mittelfristige Prognose zu. "Weil da auch irrationale Entscheidungen eine Rolle spielen. Und wir sehen, dass in China die Wirtschaft nicht mehr so wächst, wie in der Vergangenheit." China bleibt dennoch auch auf lange Sicht der wichtigste Handelspartner für den Hamburger Hafen.

