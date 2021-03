Suezkanal frei: Hamburger Hafen erwartet Containeransturm Stand: 30.03.2021 07:54 Uhr Weltweit sind Reeder und Reederinnen sowie Spediteure und Spediteurinnen erleichtert: Endlich ist der havarierte Frachter "Ever Given" im Suezkanal wieder frei. In Hamburg laufen bereits die Vorbereitungen für den Ansturm von verspäteten Schiffen.

Bis die ersten Frachter aus dem Suezkanal in Hamburg eintreffen, dauert es noch etwa zehn Tage. Beim Terminalbetreiber HHLA werden die Container für den Export bereits so sortiert, dass sie schnell geladen werden können. Außerdem muss auch an Land genug Platz sein, um die Boxen abzuladen.

Verkehrschaos rund um den Hafen droht

Gunther Bonz, Chef des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, appelliert an die Stadt, möglichst viele Straßenbaustellen bis zum erwarteten Containeransturm fertig zu bekommen. "Sonst droht ein Verkehrschaos rund um den Hafen und auf den Autobahnen", fürchtet er. Rund ein Drittel der Container, die in Hamburg umgeschlagen werden, kommt durch den Suezkanal.

Transportpreise könnten steigen

Erleichtert über das Ende der Blockade zeigte sich ein Sprecher der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Das Unternehmen prüft, wie andere Reedereien auch, ob in Nordeuropa einzelne Häfen ausgelassen werden können, damit die Schiffe schneller zurück im Fahrplan sind. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft geht davon aus, dass im Zuge der Havarie die Transportpreise weiter steigen und dass das am Ende auf die Verbraucher umgelegt wird.

