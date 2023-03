Hamburger Hafen: Klima-Aktivisten kleben sich erneut fest Stand: 28.03.2023 10:56 Uhr Die Protestaktionen der "Letzten Generation" gehen weiter: Sechs Mitglieder der Gruppe haben sich am Dienstagvormittag mit den Händen am Veddeler Damm auf dem Kleinen Grasbrook festgeklebt.

Die Demonstrierenden saßen nebeneinander auf der Straße und hatten ihre Hände beziehungsweise Füße mit einem Gemisch aus Quarzsand und Sekundenkleber auf der Fahrbahn befestigt. Die Polizei wurde gegen 9 Uhr alarmiert und rückte mit Spezialisten und Spezialistinnen an.

Mit Steinsägen und Bohrern von der Straße entfernt

Einsatzkräfte in weißen Schutzanzügen entfernten die festgeklebten Protestierenden mit Steinsägen und Bohrern von der Straße. Dabei schützten Polizisten und Polizisten die Aktivisten und Aktivistinnen mit Schildern vor den umherfliegenden Steinsplittern. Anschließend führten die Beamten und Beamtinnen die sechs Demonstrierenden zum Straßenrand. Den Asphalt mussten diese selbst von den Händen abkratzen. Die Polizei leitete den Verkehr zeitweise um. Es kam in dem Bereich zu längeren Staus.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es mehrere Protestaktionen der Gruppe gegeben. Zwei Aktivisten wurden wegen einer Blockade der Elbbrücken für zehn Tage in Gewahrsam genommen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen Lkw-Fahrer eingeleitet, der einem Aktivisten in den Bauch getreten haben soll.

"Letzte Generation" will weitermachen

Die "Letzte Generation" hatte angekündigt, trotz der Anfeindungen ihre Straßen-Blockaden fortzusetzen. "Wir verstehen die Wut der Autofahrer, wir sind das Ventil dafür", sagte eine Aktivistin der Gruppe im Gespräch mit NDR 90,3. Ihre Gruppe werde auch weiterhin grundsätzlich keine Strafanzeige stellen, wenn es zu gewalttätigen Übergriffen wie dem Bauchtritt komme.

