Hamburger Flughafen zeitweise lahmgelegt

Tausende Fluggäste standen am Montagabend vor der geschlossenen Sicherheitskontrolle am Hamburg Airport Helmut Schmidt. Grund war ein Fehler bei der Überprüfung des Handgepäcks von zwei Passagieren. Bei den beiden Reisenden sollten die Taschen erneut per Hand durchsucht werden. Statt aber manuell zu kontrollieren, gaben die Mitarbeiter den beiden Fluggästen ihre Taschen ohne doppelte Überprüfung zurück.

Abflugbereich wurde geschlossen

Als der Fehler bemerkt wurde, waren die Passagiere bereits im Gebäude verschwunden - der Flugverkehr wurde sofort eingestellt. Danach suchte die Bundespolizei mit den Bildern aus den Überwachungskameras nach den verdächtigen Passagieren. Die saßen nichts ahnend an ihren Gates und warteten auf den Abflug. Die erneute Überprüfung ihres Handgepäcks ergab nichts. Nach fast anderthalb Stunden wurden die Sicherheitschleusen wieder freigegeben.

