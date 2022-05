Hamburger Flughafen richtet neue "Kiss and Fly"-Zone ein Stand: 18.05.2022 14:27 Uhr Am Hamburger Flughafen hat man ab sofort länger Zeit, wenn man nur kurz jemanden mit dem Auto bringen und verabschieden, aber nicht in das teure Parkhaus fahren möchte.

Auf der Abflugebene gibt es jetzt die neue Kurzhaltezone "Kiss and Fly". Dort kann man jetzt zehn Minuten lang gratis parken, um das Gepäck auszuladen und sich noch voneinander zu verabschieden. Zuvor hatte man dafür nur drei Minuten Zeit. Die Zufahrt zu dieser neuen Zone wird per Schranke geregelt. Entsprechende Hinweisschilder sollen bei der Anfahrt helfen.

Nach zehn Minuten fallen Parkgebühren an

Wer sich bei der Verabschiedung allerdings nicht kurz genug fasst - und die zehn Minuten überzieht - muss zahlen. Drei Euro Gebühr werden für die ersten fünf Minuten fällig. Danach kostet es zwei Euro für alle weiteren fünf Minuten.

Wer lang parkt, zahlt eine Strafgebühr

Richtig teuer wird es allerdings für diejenigen, die sich bei der Wahl der Parkzone vertun: Nach vier Tagen werden knapp 2.500 Euro Strafe fällig. Stellt man das Auto in der "Kiss and Fly"-Zone ab und fliegt für zwei Wochen in den Urlaub, sollte man 8.000 Euro extra für die Reisekasse einplanen.

