Stand: 05.10.2024 11:33 Uhr Hamburger Feuerwehr birgt Wasserleiche aus Bramfelder See

Die Feuerwehr hat am Sonnabend eine Leiche aus dem Bramfelder See im Hamburger Stadtteil Steilshoop geborgen. Spaziergänger hatten am Vormittag den leblosen Körper auf dem See treibend entdeckt und den Notruf gewählt. Offenbar war der ältere Mann bereits vor längerer Zeit verstorben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.

