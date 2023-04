Hamburger CDU wählt Thering zum neuen Landesvorsitzenden Stand: 03.04.2023 21:00 Uhr Dennis Thering ist neuer Landesvorsitzender der CDU Hamburg. Ein Parteitag wählte den 38-Jährigen am Montagabend zum Nachfolger des Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß, der den Weg an die Parteispitze zuvor mit seinem Rücktritt freigemacht hatte. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Thering erhielt 185 von 197 gültigen abgegebenen Stimmen, 8 Delegierte stimmten gegen ihn, 4 enthielten sich - was einer Zustimmung von knapp 94 Prozent entspricht. Thering ist seit drei Jahren Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion.

CDU will sich für kommende Wahlen positionieren

Mit der Bündelung der Ämter will sich die Hamburger CDU vor den Europa- und Bezirksversammlungswahlen im kommenden Jahr und der Bürgerschaftswahl 2025 in Position bringen. Ploß hatte Thering, der auch als Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl antreten will, das Vorgehen nach eigenen Angaben vorgeschlagen. Ploß will weiter Vorsitzender der Landesgruppe der CDU im Deutschen Bundestag und Vorsitzender der CDU Hamburg-Nord bleiben.

Therings Themen

Ein Thema, das den neuen Parteichef Thering umtreibt, sind die Missstände rund um den Hauptbahnhof. Hier kann er sich mehr Videoüberwachung, Waffenverbotszonen und mehr Polizei vorstellen. Neben den klassischen CDU-Themen Innere Sicherheit, Wirtschaft und Verkehr hat sich Thering aber auch vorgenommen, den Blick stärker auf sozialpolitische und Familien-Themen zu richten. Er hofft mit dieser Neuausrichtung auf einen echten Dreikampf mit SPD und Grünen bei der Bürgerschaftswahl in knapp zwei Jahren.

Bürgerschaftswahl 2020: CDU mit schlechtem Ergebnis

Bei der Bürgerschaftswahl 2020 hatte die CDU mit 11,2 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Sowohl der damalige Parteichef Roland Heintze als auch der damalige Fraktionsvorsitzende André Trepoll verloren danach ihre Ämter. Sie wurden durch Ploß und Thering ersetzt.

Thering gilt als etwas moderater als Ploß. Der 38 Jahre alte verheiratete Vater einer Tochter steht eigenen Angaben zufolge für ein klares bürgerlich-konservatives Profil - ergänzt um einen sozialpolitischen Hintergrund.

