Hamburger CDU: Schüler sollen sich freitesten können Stand: 26.08.2021 09:46 Uhr Ein positiver Coronafall in der Klasse - und gleich alle Mitschülerinnen und -schüler müssen für 14 Tage in Quarantäne. Das sei unverhältnismäßig, kritisiert die Hamburger CDU. Sie fordert, das Schülerinnen und Schüler sich freitesten können.

In Hamburg würden Schülerinnen und Schüler strenger behandelt als Mallorca-Rückkehrer, meint Hamburgs CDU-Landeschef Christoph Ploß. Er will, dass sich die Mitschülerinnen und -schüler nach einem positiven Corona-Fall in einer Schulklasse freitesten lassen können. Die bildungspolitische Sprecherin der Hamburger CDU, Birgit Stöver, fordert abgestufte Maßnahmen, damit eine Quarantäne für die komplette Klasse über die vollen 14 Tage eine Ausnahme bleibt.

Sozialbehörde: Jeder Fall wird einzeln bewertet

Die Hamburger Sozialbehörde erklärt, jeder Corona-Fall in einer Schule werde einzeln bewertet. Ob eine Quarantäne für die ganze Klasse oder nur für einzelne Schülerinnen und Schüler notwendig ist, das entscheide jeweils der zuständige Amtsarzt. Aktuell sind 74 von rund 9.500 Hamburger Schulklassen in Quarantäne. Ein Freitesten nach fünf Tagen - so wie bei Personen, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren - lehnt die Behörde ab. In einer Schulklasse könnten sich Schülerinnen und Schüler direkt angesteckt haben. Bei Rückkehrenden aus dem Urlaub sei das nicht unbedingt der Fall.

