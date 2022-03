Hamburg stoppt die Schlickverklappung vor Scharhörn Stand: 17.03.2022 16:00 Uhr Eigentlich wollte Hamburg in dieser Woche damit beginnen, Schlick aus der Elbe vor der Insel Scharhörn zu verklappen. Überraschend sind diese Pläne nun aber gestoppt worden, die Stadt verzichtet zunächst darauf.

Bis zu zwei Millionen Tonnen Schlick sollten eigentlich innerhalb von zwei Jahren bei Scharhörn abgeladen werden. Auf Hamburger Gebiet - knapp außerhalb des Nationalparks Wattenmeer. Besonders Niedersachsen hatte sich seit Wochen gegen den Plan der Hamburger Hafenverwaltung HPA gewehrt. Der frühere Umweltminister Stefan Wenzel von den Grünen drohte sogar damit, dass Niedersachsen die Elbinseln Neuwerk und Scharhörn von Hamburg zurückfordern könnte. Die Umweltverbände WWF, NABU und BUND hatten noch geprüft, ob sie gegen die Pläne klagen können.

AUDIO: Keine Schlickverklappung vor Scharhörn (1 Min) Keine Schlickverklappung vor Scharhörn (1 Min)

Schlick soll in Unterwasser-Deponie kommen

Nun also die Kehrtwende: Nach Informationen von NDR 90,3 soll der Schlick aus der Elbe nun woanders auf Hamburger Gebiet verklappt werden. Und zwar in einer Unterwasser-Deponie, die der Bund bereits nutzt - beim Neuen Lüchtergrund in der Elbmündung.

Cuxhaven prüft weiterhin eine Klage

Von einem Teilerfolg für die Stadt Cuxhaven und die gesamte Region spricht Uwe Santjer, der Oberbürgermeister von Cuxhaven. Er kündigte aber auch an, dass die Stadt eine Klage gegen die ursprünglichen Pläne für den Schlick bei Scharhörn prüft. Denn endgültig vom Tisch sind diese offenbar nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.03.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen