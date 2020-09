Stand: 03.09.2020 06:35 Uhr - NDR 90,3

Hamburg startet Initiative für mehr Tierschutz in Laboren

Hamburg plant zusammen mit anderen Bundesländern eine gemeinsame Initiative im Bundesrat für mehr Tierschutz. Anlass für den Antrag des Senats, der NDR 90,3 vorliegt, ist der Skandal um das Versuchslabor LPT im Kreis Harburg. Tierversuche ließen sich zurzeit nicht in jedem Fall vermeiden, deshalb müsse mehr dafür getan werden, auf Versuche zu verzichten, bei denen die Tiere unter starken und lange andauernden Schmerzen leiden.

Mehr Kontrollen und ein neuer Fonds

Außerdem müssten die Kontrollen verschärft und die Labore verpflichtet werden, selbst an Alternativen zu forschen und darüber zu berichten, heißt es in dem Antrag. Labore, die dazu nicht in der Lage sind, sollen nach dem Willen der zuständigen Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) in einen Fonds einzahlen, mit dem Forschungsprojekte gefördert werden.

Die Initiative des Hamburger Senats soll nächste Woche dem Bundesrat übermittelt werden. Noch haben sich keine anderen Länder angeschlossen, es gebe aber erste positive Signale von einigen Landesregierungen, hieß es.

Kritik von Forschungsverband

Die Initiative "Tierversuche verstehen", hinter der alle großen Wissenschaftsorganisationen Deutschlands stehen, kritisierte den Hamburger Vorstoß. "Gerade in der aktuellen Corona-Krise zeigt sich, wie wichtig verantwortungsbewusste Tierversuche bei der Verbindung von bestmöglicher Forschung mit bestmöglichem Tierschutz sind", erklärte der Sprecher der Initiative, Stefan Treue. "Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer, diese liegen aber nicht in mehr bürokratischem Aufwand und teurem Aktionismus, der die Wissenschaft behindert, ohne den Tierschutz zu verbessern."

In Hamburg werden neben dem LPT die meisten Tierversuche im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) durchgeführt. Das UKE hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, mit einem neuen Forschungsschwerpunkt die Zahl der Versuche verringern zu wollen.

