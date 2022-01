Hamburg schiebt auch in der Pandemie Menschen ab Stand: 22.01.2022 07:58 Uhr Auch in der Corona-Pandemie kommt es in Hamburg immer wieder zu Abschiebungen. Allein im vergangenen Jahr wurden insgesamt 969 Menschen in ihre Heimatländer oder in einen Drittstaat abgeschoben.

Die Zahl der Abschiebungen aus Hamburg ist damit fast so hoch wie vor Corona. Im Jahr 2019 wurden rund 1.200 Menschen abgeschoben. Darunter waren auch sogenannte freiwillige Ausreisen, zu denen sich Menschen entschließen, um einer drohenden Rückführung zuvorzukommen.

Eingeschränkter Flugverkehr, geschlossene Grenzen

Bundesweit war die Zahl der Abschiebungen durch die Corona-Pandemie zunächst zurückgegangen. Viele Staaten schränkten den Flugverkehr stark ein und schlossen ihre Grenzen. Im ersten Halbjahr 2020 wurden insgesamt 4.616 Menschen außer Landes gebracht worden. Im vergangenen Jahr dann stieg die Zahl wieder, von Januar bis Juni 2021 kam es bundesweit zu 5.688 Abschiebungen. Das hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Verweis auf das Bundesinnenministerium berichtet.

Hinter jeder Zahl ein Schicksal

"Rund alle zwei Wochen bleibt in Hamburg über Nacht ein Platz in einer Schulklasse für immer leer", hat Carola Ensslen von der Linksfraktion ausgerechnet. Die Fachsprecherin für Flucht und Migration erfragt regelmäßig zu den Abschiebungen aus der Stadt die Zahlen. Hinter denen verbergen sich auch Schicksale, sagt Ensslen. Familien werden getrennt und Kinder verlieren ihre Freunde.

Forderung: Bleibe- statt Rückführungsoffensive

Abgeschoben wird vor allem in die EU-Länder, in denen die Geflüchteten bei Ankunft registriert wurden oder in sogenannte sichere Herkunftsländer wie Serbien, Rumänien oder Bulgarien. Der Hamburger Senat agiere rücksichtslos und nutze Spielräume nicht, so Ensslen. Die Politikerin fordert eine Bleibeoffensive statt der jetzigen "Rückführungsoffensive".

Bericht über Abschiebungen am Flughafen

In Hamburg und an vier weiteren deutschen Flughäfen werden Abschiebungen regelmäßig von einer unabhängigen Person beobachtet. Im Jahre 2021 war das am Hamburg Airport 100 Mal der Fall. Der Bericht des Hamburger Abgeschiebebeobachters wird im Frühjahr veröffentlicht.

