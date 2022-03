"Hamburg räumt auf": Taucher holen E-Scooter aus dem Wasser Stand: 30.03.2022 13:00 Uhr Taucherinnen und Taucher haben am Mittwoch bei der Aktion "Hamburg räumt auf!" wieder viel Müll aus dem Alsterlauf gezogen.

E-Scooter, Patronen oder Baustellen-Licht: Taucherinnen und Taucher haben am Mittwoch im Alsterlauf in Hamburg bei der Aktion "Hamburg räumt auf!" jede Menge Müll aus dem Wasser gefischt. "Es ist immer wieder spannend, was da zutage gefördert wird", sagte Johann Gerner-Beuerle, Sprecher der Stadtreinigung. Die Sicht sei schwierig, die 15 Taucherinnen und Taucher von Polizei, Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hätten die Funde eher ertasten müssen. "Das wird jetzt alles fachgerecht entsorgt", sagte der Sprecher.

Etwas weniger Müll im Wasser als im vergangenen Jahr

Insgesamt sei die Ausbeute am Alsterdorfer Damm etwas geringer gewesen als im vergangenen Jahr, berichtete Gerner-Beuerle weiter. 2021 waren die Taucher im Isebekkanal unterwegs. "Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen, dass man seine Sachen natürlich nicht in den vielen, schönen Binnengewässern in Hamburg entsorgt", betonte der Sprecher.

Die Aktion "Hamburg räumt auf!" findet bereits seit 1998 einmal im Jahr statt und geht noch bis zum 3. April. Auch an Land wird dabei Müll gesammelt, jeder kann mitmachen.

