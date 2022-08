Hamburg plant Milliardenspritze für öffentlichen Nahverkehr Stand: 30.08.2022 19:13 Uhr Hamburgs Senat steckt in Zukunft noch mehr Geld in den Ausbau von U- und S-Bahn. Der Haushaltsentwurf sieht Investitionen von über drei Milliarden Euro für die kommenden Jahre vor.

Hamburgs Nahverkehr bekommt eine Milliardenspritze, um vom Stau zu gesunden und außerdem fit für die CO2-arme Zukunft zu werden. In den kommenden beiden Jahren sind es je 600 Millionen Euro. 2026 übersteigen die Investitionen in den Bereich Verkehr schon die Milliardengrenze.

Viel Geld in den öffentlichen Nahverkehr

Damit kommen die lange geplanten Projekte S4 in Richtung Ahrensburg und die U-Bahnlinie 5 auf das Gleis. Allein für die U-Bahn von Bramfeld in die City Nord stellt Hamburg 750 Millionen bereit. Dazu kommt noch Geld vom Bund. Zusätzlich stattet Hamburg ein Sondervermögen Schnellbahn-Ausbau mit einer Milliarde aus. Im Verkehrsauschuss erklärte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) dazu: "Hamburg startet durch in das Jahrzehnt des Schnellbahnbaus. Die umweltfreundliche Mobilität kommt noch unseren Kindern und Enkeln zugute."

Auch Geld für Straßensanierung und Radverkehr

Ein weiterer Haushalts-Schwerpunkt ist die Modernisierung der S-Bahn nach Harburg und Bergedorf mit 92 Millionen Euro. Und auch für das Auto und das Rad gibt es mehr Geld: In die Straßensanierung fließen jährlich rund 40 Millionen Euro. Die gleiche Summe stärkt den Radverkehr.

