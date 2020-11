Hamburg knipst das Weihnachtsgeschäft an - Euphorie fehlt Stand: 22.11.2020 07:48 Uhr Hamburgs Einzelhandel geht ohne große Euphorie ins Weihnachtsgeschäft. Vor allem im Modebereich überdecken Existenzängste die Erwartungen.

Ab Montag wird in der Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Sängerin Vicky Leandros und Bürgermeister Peter Tschentscher durften sie am Donnerstagabend schon mal testen. Die Kosten von mehr als drei Millionen Euro haben die Grundeigentümer in der Mönckebergstraße bezahlt. 35.000 LED-Lämpchen funkeln auf der Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus als Schlittschuhläufer, Schlitten und Schneeflocken.

Zuletzt 40 Prozent weniger Besucher

Strahlende Aussichten für die Händler gibt es dieses Jahr aber nicht. Laut Citymanagement bummelten wegen des Teil-Lockdowns zuletzt 40 Prozent weniger Menschen durch Mönckebergstraße, Spitalerstraße und Co.

AUDIO: Weihnachtsshopping? Einzelhandel ohne Euphorie (1 Min)

In einer Umfrage des Handelsverbands Nord sagen neun von zehn Bekleidungsverkäuferinnen und -verkäufer, dass ihr Geschäft schlechter ausfallen werde als voriges Jahr. Der Weihnachtsumsatz bringt demnach ein bisschen Liquidität, aber nicht genug, um beispielsweise die in der Innenstadt teuren Ladenmieten zu zahlen.

"Black Friday": Rechte eingekauft

Dort dürfen die Geschäftsinhaber und -inhaberinnen am 27. November ganz offiziell mit dem sogenannten "Black Friday" für Rabattaktionen werben. Der Begriff ist rechtlich geschützt und gehört einem Unternehmen aus Hongkong. Das City-Management hat eine Lizenz eingekauft. Dort heißt es: Wenn die Kunden den Schriftzug nicht an den Geschäften sehen, würden sie noch stärker ins Internet abwandern statt zu bummeln. Deshalb müsse man auf den Zug aufspringen.

