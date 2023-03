Hamburg erwartet am Freitag König Charles III. und Camilla Stand: 30.03.2023 14:32 Uhr Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla komen zum Abschluss ihres Deutschland-Besuchs am Freitag nach Hamburg. Mit rund 1.000 Einsatzkräften will die Polizei für Sicherheit sorgen. NDR.de begleitet den Besuch ab Freitagvormittag mit einem Live-Ticker.

"Nach dem Brexit und dem Tod der Queen im vergangenen Jahr, der größte Betroffenheit und Anteilnahme in Hamburg ausgelöst hat, ist der Besuch des Königs auch ein starkes politisches Zeichen der Verbundenheit von Deutschland und Großbritannien in schwierigen Zeiten", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Vorfeld. Der Besuch knüpfe an die lange gemeinsame Geschichte Hamburgs und des Vereinigten Königreichs an und adressiere zugleich die zentralen Zukunftsthemen beider Länder.

Videos 1 Min Peter Tschentscher: Besuch mit viel Strahlkraft Hamburgs Bürgermeister hat den anstehenden Besuch von König Charles III. in Hamburg als "starkes politisches Zeichen" gewertet. 1 Min

Ankunft am Dammtor-Bahnhof

Tschentscher will die Royals Freitagmittag am Dammtor-Bahnhof in Empfang nehmen. Das britische Königspaar wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender begleitet. Zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr werden Teile der Innenstadt gesperrt - zwischen dem Dammtor-Bahnhof und dem Rathaus. Derzeit sieht die Polizei keine konkrete Gefährdung für das Königspaar. Bei dem Großeinsatz wird die Polizei von Kräften aus Berlin, Niedersachen sowie von Sprengstoffspürhunden aus Schleswig-Holstein unterstützt. Auch die Reiterstaffel kommt zum Einsatz. Polizeitaucher sollen Brücken nach Sprengstoff absuchen. Die Wasserschutzpolizei schützt die geplante Barkassenfahrt mit dem Königspaar im Hamburger Hafen. Zudem stehen Scharfschützen des Spezialeinsatzkommandos auf einigen Dächern.

Was in Hamburg geplant ist

In Hamburg besichtigen Charles und Camilla zuerst das Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied", außerdem das Mahnmal St. Nikolai. Die Kirche war bei Bombenangriffen der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. Der König und der Bundespräsident werden dort Kränze niederlegen. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs wird am Mahnmal St. Nikolai die "Versöhnungslitanei von Coventry" sprechen. "Das Zeichen der Versöhnung zwischen zwei ehemaligen Kriegsgegnern und das gemeinsame Gedenken an die Opfer sind ein wichtiges Signal in der heutigen Zeit", erklärte die Bischöfin am Mittwoch.

Begegnung mit Bürgern auf dem Rathausmarkt

Anschließend geht es zum Rathausmarkt, wo das königliche Paar Bürgerinnen und Bürgern begegnen will. Danach wollen sich Charles und Camilla ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Im Anschluss geht es für Charles zum Kreuzfahrtterminal Altona, von dort aus startet eine Bootsfahrt mit dem Bundespräsidenten. Auch will sich Charles im Hafen über den Einsatz klimafreundlicher Technologien informieren und mit Vertretern und Vertreterinnen beteiligter Firmen sprechen. Camilla wird derweil die Rudolf-Roß-Grundschule mit Elke Büdenbender besuchen. Zum Abschluss des Staatsbesuchs soll es einen feierlichen Empfang mit Gästen aus Hamburg und der britischen Community in der Hansestadt geben - ausgerichtet von der britischen Botschaft.

Vor Hamburg in Berlin und Brandenburg

Am Mittwoch und Donnerstag waren Charles und Camilla in Berlin und Brandenburg. Unter anderem hielt Charles eine Rede im Bundestag. Vor der Reise nach Deutschland wollte der britische König eigentlich Frankreich besuchen, doch angesichts der eskalierenden Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich wurde der Staatsbesuch abgesagt.

Charles 1987 mit Diana in Hamburg

Es ist der erste offizielle Besuch des Monarchen seit vielen Jahren in der Hansestadt. Unter anderem war Charles 1987 mit seiner ersten Ehefrau Diana in Hamburg zu Gast. Bei dieser Visite hatte Charles auch dem NDR einen Besuch abgestattet, außerdem eine Hafenrundfahrt gemacht und sich mit Diana im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. 1995 war Charles im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands erneut in Hamburg.

VIDEO: Hamburg 1987: Besuch von Prinz Charles und Prinzessin Diana (4 Min)

Als Thronfolger häufig Gast in Deutschland

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September des vergangenen Jahres britischer Monarch. Seine Krönung soll Anfang Mai stattfinden. Als Thronfolger war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland - zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Beim zentralen Gedenken im Bundestag beschwor er damals die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland.

Das NDR Fernsehen berichtet am 31. März in mehreren Sondersendungen und im NDR Hamburg Journal über den Besuch von Charles und Camilla:



12.25 Uhr bis 12.45 Uhr: NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg

NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr : Unsere Geschichte: Als die Könige in den Norden kamen

: Unsere Geschichte: Als die Könige in den Norden kamen 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr: NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg

NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg 16.00 Uhr bis 16.15 Uhr: NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg

NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg 17.00 Uhr bis 17.10 Uhr: NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg

NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg 18.00 Uhr bis 18.15 Uhr: NDR Hamburg Journal 18 Uhr

NDR Hamburg Journal 18 Uhr 19.30 bis 20 Uhr: NDR Hamburg Journal

NDR Hamburg Journal 20.15 bis 20.30 Uhr: NDR Info extra: Königlicher Besuch - Charles und Camilla in Hamburg

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.03.2023 | 19:30 Uhr