Hamburg erlebt eine ruhige Silvesternacht Stand: 01.01.2021 09:52 Uhr Für die Hamburger Polizei und Feuerwehr war es ein ungewöhnlich ruhiger Jahreswechsel. Die Einsatzkräfte registrierten dennoch einige Verstöße gegen das Feuerwerksverbot.

Nur vereinzelt fielen Böllerschüsse und einige Schreckschusspistolen wurden abgefeuert. Die Feuerwehr meldet demzufolge nur wenige Verletzungen durch Feuerwerkskörper. Allerdings gab es zwei Verletzte nach einem Tannenbaumbrand, in einer Wohnung am Leinpfad in Winterhude.

Ruhige Lage an der Binnenalster

Wie in den Vorjahren war die gesamte Bereitschaftspolizei im Einsatz. Auf dem Jungfernstieg und an den Landungsbrücken parkten mehrere Polizeibusse, einige Passantinnen und Passanten wurden dort von den Einsatzkräften kontrolliert. An der Binnenalster sprach eine Polizistin von einer ruhigen Lage.

Alle Streifenwagen besetzt

Die gesamte Bereitschaftspolizei war auf den Beinen, so wie an Silvester üblich. Alle Reviere und Streifenwagen waren besetzt. Die Beamtinnen und Beamten mussten einige Passanten zum Abstandhalten ermahnen, wegen Verstöße gegen das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen mussten die Einsatzkräfte in einigen Fällen Bußgelder verhängen.

Autofahrer halten auf Köhlbrandbrücke

Anders als in den Vorjahren war die Köhlbrandbrücke in vergangenen Silvesternacht nicht gesperrt. Dort standen um Mitternacht mehrere Autos, mit bester Sicht über die Stadt. Durch die Lautsprecheranlage eines Polizeiwagens befahlen die Beamtinnen und Beamten, alle Fahrerinnen und Fahrer sollen weiterfahren, es gebe nichts zu sehen. Unterdessen waren zwei Polizisten aus einem anderen Streifenwagen ausgestiegen um Handyfotos von den aufsteigenden Silvesterraketen zu knipsen.

