Hamburg bekommt vorerst kein schwimmendes LNG-Terminal Stand: 19.07.2022 21:22 Uhr Hamburg bekommt wohl kein schwimmendes Terminal für Tankschiffe mit Flüssiggas (LNG). Die Bundesregierung hat sich stattdessen für Stade und Lubmin in Vorpommern entschieden.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich für ein LNG-Terminal im Hafen stark gemacht - ebenso wie Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Im Hafen und in der Wirtschaftsbehörde hatte es dagegen von Anfang Bedenken gegeben - unter anderem wegen noch ungeklärter Sicherheitsfragen. Denn schließlich ist Flüssiggas hochexplosiv.

Tschentscher will Plan noch nicht aufgeben

Tschentscher will den Plan zwar immer noch nicht ganz aufgeben und erst einmal ein Gutachten abwarten. Auch die Umweltbehörde will die Pläne weiter vorantreiben. Ob das allerdings realistisch ist, wird in Rathaus-Kreisen bezweifelt. Der Bund habe vier Standorte gesucht - und die seien jetzt alle gefunden, heißt es auf Nachfrage von NDR 90,3. Neben Stade und Lubmin sind es Wilhelmshaven und Brunsbüttel. Mit Flüssiggas wollen Deutschland und die EU unabhängiger werden von Gas aus Russland. Gleichzeitig gilt LNG aber nur als Übergangslösung.

Kruse: "Bitterer Tag für den Hafen"

Der Hamburger FDP-Chef Michael Kruse wertete die Berliner Entscheidung als Niederlage für Tschentscher. "Im Konzert der norddeutschen Energiehäfen spielt Hamburg neben Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade nur noch eine Nebenrolle", sagte Kruse einer Mitteilung zufolge. "Ein bitterer Tag für den Hamburger Hafen und seine energieintensive Industrie."

