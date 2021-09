Hamburg: Über die Hälfte könnte Briefwahl nutzen Stand: 20.09.2021 07:28 Uhr Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl zeichnet sich in Hamburg ein starker Anstieg bei der Briefwahl ab. Landeswahlleiter Oliver Rudolf rechnet damit, dass erstmals mehr als 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler per Brief abstimmen.

Mehr als 500.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben Briefwahl beantragt, rund die Hälfte von ihnen hat bereits gewählt, so Rudolf. Der Anteil der Briefwähler und Briefwählerinnen ist bei den vergangenen vier Bundestagswahlen immer weiter gestiegen. Vor vier Jahren hatten 37 Prozent der Wählerinnen und Wähler per Brief abgestimmt.

Der Briefwahlantrag sollte bis spätestens Dienstag in der zuständigen Wahldienststelle vorliegen.

1,3 Millionen Wahlberechtigte in Hamburg

Bei der Wahlbeteiligung hofft der Landeswahlleiter auf eine Steigerung von 76 auf 80 Prozent. Insgesamt 16.000 Wahlhelfer sind am 26. September im Einsatz. Rund 1,3 Millionen Menschen können in Hamburg bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben.

