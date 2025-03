Stand: 29.03.2025 06:27 Uhr Hamburg-Steilshoop: Feuer zerstört mindestens zwei Wohnungen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Cesar-Klein-Ring in Steilshoop sind am Freitagabend mindestens zwei Wohnungen komplett zerstört worden. Verletzt wurde aber niemand. Das Feuer war im siebten Stock ausgebrochen und noch auf das Stockwerk darüber übergesprungen. Die Hamburger Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine betroffene Familie wurde vorübergehend in einer Kirche untergebracht.

