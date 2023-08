Hamburg: S-Bahn bleibt in Stellingen auf freier Strecke liegen

Stand: 03.08.2023 15:31 Uhr

Eine liegen gebliebene S-Bahn hat am Donnerstagvormittag in Hamburg für stundenlange Behinderungen im Zugverkehr gesorgt. Rund 150 Fahrgäste mussten aus dem Zug in Sicherheit gebracht werden.