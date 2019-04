Hamburg-Nachrichten auf Arabisch und Persisch

Hamburg-News auf Arabisch und Persisch

NDR 90,3 - Kulturjournal - 10.04.2019 19:00 Uhr Autor/in: Susanne Röhse

In Hamburg erscheint ein neues Nachrichtenangebot. "Amal, Hamburg!" richtet sich an Menschen, die sich wegen mangelnder Sprachkenntnisse nicht in deutschen Medien informieren können.