Hamburg: Gespräche mit radikalen Klimaschützern im Rathaus Stand: 21.03.2023 20:38 Uhr Hamburg könnte erst einmal von größeren Aktionen radikaler Klimaschützerinnen und Klimaschützer verschont bleiben. Darauf deutet nach Informationen von NDR 90,3 ein Geheimtreffen von SPD und Grünen mit Vertretern und Vertreterinnen der "Letzten Generation" hin, das am Dienstag im Hamburger Rathaus stattgefunden hat.

Erst vor wenigen Wochen hatte die "Letzte Generation" Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein Ultimatum gestellt. Sollte er ihre Forderungen nicht unterstützen, würden die radikalen Klimaaktivisten und -aktivistinnen "für eine maximale Störung der Öffentlichen Ordnung" sorgen.

Inhalte des Gesprächs unklar

Tschentscher hatte das strikt zurückgewiesen. Trotzdem wollte sich dann auch die SPD-Fraktion im Rathaus auf ein Gespräch mit den Aktivisten und Aktivistinnen einlassen. Worüber genau gesprochen wurde, dazu schweigen sich alle Teilnehmenden weitgehend aus.

Es soll wohl ein weiteres Treffen geben

Allerdings wollen sich SPD und Grüne demnächst wohl erneut mit Vertretern und Vertreterinnen der "Letzten Generation" treffen. Das deutet darauf hin, dass die Klima-Aktivistinnen und -aktivisten ihren Protest in Hamburg erst einmal nicht weiter eskalieren lassen wollen. Denn ansonsten hätten SPD und Grüne wohl kaum einem weiteren Treffen zugestimmt.

Für die Wortwahl entschuldigt

Vor einigen Tagen hatten radikale Aktivistinnen in der Hamburger Kunsthalle vor dem berühmten Gemälde von Caspar David Friedrich protestiert - ohne Schaden anzurichten. Außerdem hatte sich die Gruppe für ihre Wortwahl in dem Schreiben an den Bürgermeister entschuldigt.

