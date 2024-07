Stand: 12.07.2024 13:23 Uhr Hamburg: Boberger und Hohendeicher See gesperrt

Gleich zwei Hamburger Seen sind derzeit gesperrt. Im Boberger See in Bezirk Bergedorf ist ein zu hoher Wert von Coli-Bakterien nachgewiesen worden. Deshalb hat das Bezirksamt dort das Baden verboten. Coli- Bakterien können Durchfall verursachen und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Krankheitserreger im Wasser sind. Am Hohendeicher See trüben Blaualgen den Badespaß. Hier besteht ein Badeverbot an der Badestelle Süd. Wie lange die Sperrungen gelten, ist bislang nicht bekannt.

