Hamburg: Bilanz der Corona-Kontrollen in Bussen und Bahnen

Kontrolle in Bus und Bahn: Fast alle halten sich an Regeln Stand: 03.02.2022 20:38 Uhr Die meisten Fahrgäste in den Hamburger S- und U-Bahnen halten sich an die aktuell geltenden Corona-Regeln. Das hat eine große Kontrollaktion am Donnerstag gezeigt.

Insgesamt wurden etwa 340 Fahrgäste zwischen den U-Bahnstationen Ochsenzoll und Norderstedt überprüft. Neun Fahrgäste müssen nun 80 Euro Strafe zahlen, weil sie die 3G-Regel nicht beachtet haben. Und auch auf einigen S-Bahnstrecken gab es Kontrollen. Nach Angaben der Bahn hielten sich etwa 99 Prozent der kontrollierten Fahrgäste an die Corona-Regeln.

Aktuell müssen in den Bussen und Bahnen des HVV alle Fahrgäste eine FFP2-Maske tragen. Außerdem müssen sie sich an die 3G-Regel halten - also geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Kontrollen im ganzen Norden

Bei den Fahrgastkontrollen handelte es sich um eine Aktion in ganz Norddeutschland, genauer gesagt in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Auch die Polizei und die Ordnungsämter beteiligten sich daran.

Kontrolleure tragen jetzt auch FFP2-Masken

Nach Angaben der Hochbahn führen Kontrolleurinnen und Kontrolleure regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. Inzwischen tragen auch sie selbst FFP2-Masken. Es hatte für viel Unmut gesorgt, dass ausgerechnet die Personen keine solche Maske tragen müssen, die den Fahrgästen dafür eine Strafe abknöpfen.

