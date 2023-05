Hafengeburtstag und Bahnsperrungen: Die Stauschau für Mai Stand: 01.05.2023 10:24 Uhr Alles neu macht der Mai - und für Hamburg gilt vor allem: Alles neu macht die Hochbahn. Deswegen startet die Stauschau für Mai direkt auf den Schienen.

Bei den U-Bahnlinien 2 und 4 steht ab dem 3. Mai eine große Sperrung an: Bis zum April 2024 - also fast ein Jahr lang - werden die U2 und die U4 zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Legienstraße gesperrt. Grund sind Tunnelarbeiten für die Verlängerung der U4, die bis 2026 bis auf die Horner Geest fahren soll. Mehr als 50.000 Fahrgäste täglich müssen dann auf Busse umsteigen.

Zu den Stoßzeiten soll alle drei Minuten ein Ersatzbus zwischen Rauhes Haus und Legienstraße pendeln, außerdem alle zwei Minuten ein Direkt-Bus zwischen den Haltestellen Billstedt und Rauhes Haus. Um auf der Strecke Zeit zu sparen, wurden sogar die Ampeln umprogrammiert. Trotzdem müssen Fahrgäste je nach Verkehrslage 20 Minuten mehr für die Strecke einplanen.

Sperrung auf der Linie S1 und S11

Auch bei den S-Bahnen gibt es eine längere Sperrung: Auf den Linien S1 und S11 fahren vom 13. bis 21. Mai keine Bahnen zwischen Berliner Tor und Barmbek. Die S-Bahn nutzt die Pfingstferien für Bauarbeiten an der neuen S4 nach Bad Oldesloe. Auch hier wird einen Schienenersatzverkehr eingerichtet und die Fahrt kann dadurch bis zu 20 Minuten länger dauern.

Kundgebungen zum 1. Mai geplant

Für den Tag der Arbeit, also Montag, den 1. Mai, sind etliche Kundgebungen und Demonstrationen in der Stadt geplant - in St. Georg, Harburg, Eppendorf, Harvestehude, Lokstedt, Bergedorf und Barmbek. Dadurch kann es den ganzen Tag über immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle eng werden.

Straßensperrungen für den Hamburger Hafengeburtstag

Am ersten Mai-Wochenende - also vom 5. bis 7. Mai - feiert Hamburg den 834. Hafengeburtstag. Dafür sind dann von Mittwochabend bis Montagvormittag einige Straßen an der Hafenmeile in Altona, St. Pauli, Neustadt und in der Hafencity gesperrt. Dafür wird der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) an dem Wochenendes aber mehr Busse und Bahnen als üblich einsetzen.

