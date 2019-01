Stand: 17.01.2019 06:10 Uhr

Hafencity bekommt neues Kreuzfahrtterminal

In der Hamburger Hafencity soll im kommenden Jahr ein provisorisches viertes Kreuzfahrtterminal entstehen. 300 Meter vom jetzigen Hafencity-Terminal entfernt können dann Luxusliner festmachen - in der Nähe des futuristischen Wohnturms. Der Chef der städtischen Hafencity-Gesellschaft, Jürgen Bruns-Berentelg, sagte: "Das Kreuzfahrtgeschäft läuft ja in Hamburg sehr gut. Da wir dort eine Kaimauer haben, die etwa 230 Meter lang ist, kann man dort kleinere und mittelgroße Kreuzfahrtschiffe anlegen lassen." Ein Problem ist aber die Verschlickung. Die Elbe ist dort flach.

Sports-Dome soll doch noch gebaut werden

Nach Informationen von NDR 90,3 soll in der Hafencity außerdem doch noch der sogenannte Sports-Dome gebaut werden. Zwei Jahre lang lag die geplante Halle für Abenteuersport auf Eis, weil Geld fehlte. Eigentlich sollte der Sports-Dome in diesem Jahr eröffnet werden. Die Investoren versprachen ein 25 Meter tiefes Tauchbecken, eine Eis-Kletterwand und eine stehende Welle zum Surfen. Dann ging der Sponsor Care-Energy insolvent.

Einige Sportarten fallen weg

Nun gibt es ein zweites Leben für das 45 Millionen Euro teure Privatprojekt. Bruns-Berentelg: "Der Sports-Dome hat einen neuen Investor. Er wird etwas umgeplant werden, wird aber hoffentlich nächstes Jahr die Baugenehmigung bekommen können." Spätestens 2022 soll die Abenteuersporthalle fertig werden. Allerdings fallen einige der geplanten Sportarten weg.

