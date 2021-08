Hafencity Riverbus festgefahren: Gäste mussten evakuiert werden Stand: 08.08.2021 16:10 Uhr Ein Ausflug mit dem Riverbus, der von der Straße auf die Elbe fährt, ist buchstäblich ins Wasser gefallen. Nach einer Havarie am Anleger mussten alle Fahrgäste am Sonnabend per Boot an Land gebracht werden.

Der gut besetzte Riverbus kam am Ende der Fahrt in Entenwerder nicht aus eigener Kraft wieder an Land: An der dortigen Slipanlage fuhr sich der Bus immer wieder fest und blieb kurz vor dem Ufer im Wasser stehen. Fotograf Mathias Pryba war Augenzeuge der Havarie. Er berichtete NDR 90,3, dass ein zufällig vorbeikommendes Sportboot noch vergeblich versuchte, den Bus mithilfe eines Seils freizuschleppen.

AUDIO: Havarie des Hafencity Riverbus (1 Min) Havarie des Hafencity Riverbus (1 Min)

Polizei und Feuerwehr wurden nicht verständigt

Schließlich konnten die rund 20 Fahrgäste durch ein Fenster auf eine Arbeitsbarkasse klettern, die sie sicher an Land brachte. Auf Nachfrage erklärten Polizei und Feuerwehr, nichts von dem Einsatz gewusst zu haben. Unklar ist, warum der Busfahrer, der gleichzeitig Kapitän des schwimmenden Riverbus ist, nicht die Rettungskräfte von Feuerwehr oder Wasserschutzpolizei alarmierte.

Weitere Informationen Hamburg vom Wasser aus entdecken Ob Kanutrip auf der Alster oder Hafenrundfahrt per Barkasse oder Amphibienbus: Tipps für Touren auf Hamburgs Gewässern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.08.2021 | 16:00 Uhr