Neuer Antrag: Hamburger Hafencity soll grüner werden Stand: 29.11.2021 16:20 Uhr Bislang ist von Grün in der Hamburger Hafencity wenig zu sehen. Das soll sich ändern. Einen entsprechenden Antrag wollen SPD und Grüne in die Bürgerschaftssitzung am Mittwoch einbringen.

Mehr Lebensraum für Pflanzen, Insekten, Kleintiere und Vögel - das sei das Ziel, sagt die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Ulrike Sparr. Man fühle sich einfach wohler, wenn sich das eigene Quartier durch eine breite Pflanzenvielfalt ausszeichne, so Sparr weiter. Und wenn man es dann noch selbst mitgestalten könne, umso besser.

Rot-Grün fordert Stadtteildialog

Deshalb fordert Rot-Grün einen Stadtteildialog. Die Menschen in der Hafencity sollen zusammen mit den Behörden schauen, wo weitere Grünflächen möglich sind. Wo kann man Hochbeete anlegen? Wo bietet sich Urban Gardening an? Das Areal um das Baakenhöft könnte so ein Platz sein, schlägt Arne Platzbecker von der SPD vor. Aber auch die Begrünung von Balkonen und Dächern soll vorangetrieben werden. Ebenso solle man auch überlegen, ob öffentliche Flächen naturnah umgestaltet werden können. Ähnlich wie es bei der Stadtraumerneuerung Osterstrasse passiert sei.

