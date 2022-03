Hafenautobahn A26-Ost: Umweltverbände fordern Ende Stand: 28.03.2022 12:53 Uhr Die Hafenwirtschaft fordert seit Langem den Bau der Autobahn A26 Ost, der sogenannten Hafenpassage. Umweltverbände wie Nabu und BUND sind dagegen. Nun wollen sie entsprechende Stellungnahmen im laufenden Planverfahren einreichen.

"Diesem klimaschädlichen Projekt muss endlich ein Ende gesetzt werden", fordert der Hamburger Nabu-Chef Malte Siegert. Hauptargument: Was an CO2-Emmissionen beim Straßenbau anfällt, sei nicht in den Verkehrs-Planungen berücksichtigt. Und das, obwohl gerade die Zementherstellung sehr CO2-intensiv ist. "Jedes Gramm heizt die Klimakatastrophe weiter an", meint Siegert.

AUDIO: Umweltverbände fordern Ende der Hafenautobahn A26-Ost (1 Min) Umweltverbände fordern Ende der Hafenautobahn A26-Ost (1 Min)

Umweltverbände fordern Klima-Check

Statt rücksichtslos zu bauen, sollte die gesamte Verkehrsinfrastruktur-Planung überdacht werden. Nach dem Vorbild Österreichs sollten alle Projekte einem Klima-Check unterzogen werden. Und in Hamburg, da sind sich die Umweltverbände sicher, brauche man die A26 Ost gar nicht. Das 9,7 Kilometer lange Autobahnstück soll die Lücke zwischen der A1 und der A7 schließen. Aber ein Ausbau des Veddeler Damms und die geplante neue Köhlbrandquerung sind da nach Ansicht der Umweltschützerinnen und Umweltschützer eine gute Alternative.

Weitere Informationen NABU überreicht 28.000 Unterschriften gegen Bau der A26-Ost Der Naturschutzbund kritisiert die geplante Hafenautobahn im Süden Hamburgs als nicht mehr zeitgemäß. (30.03.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.03.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Straßenverkehr