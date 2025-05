Streetwork-Mobil der Hamburger Sozialbehörde vorgestellt Stand: 12.05.2025 12:45 Uhr Es ist schon seit einigen Wochen auf Hamburgs Straßen unterwegs - das Streetwork-Mobil. Es soll die Hilfs- und Beratungsangebote der Sozialbehörde für obdachlose Menschen ergänzen. Am Montag wurde das neue Angebot offiziell vorgestellt.

Der Kleinbus in den Farben Weiß, Blau und Pink fällt auf. Mindestens zwei Straßensozialarbeiterinnen und - arbeiter von Hamburgs Sozialunternehmen "Fördern & Wohnen" sind täglich damit unterwegs. Sie sprechen gezielt Menschen an, die auf der Straße leben: am Hauptbahnhof, am Berliner Tor oder in Harburg. Mit dem Kleinbus werden aber auch die Bezirke angefahren, in denen es nicht viele Angebote für Obdachlose gibt.

"Schnelle und flexible Hilfe vor Ort"

"Das Streetwork-Mobil ermöglicht schnelle und flexible Hilfe vor Ort sowie eine direkte Vermittlung in Hilfs- und Beratungsangebote", sagte Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD). Bei Bedarf können Obdachlose auch zu anderen Angeboten oder Einrichtungen gefahren werden. Straßensozialarbeit soll sichtbar werden, betonte Schlotzhauer.

Ein Baustein sozialpolitischer Maßnahmen

Das Streetwork-Mobil ist ein Baustein der sozialpolitischen Maßnahmen, die bisher vor allem am Hauptbahnhof umgesetzt werden. Ziel der Sozialbehörde ist es, die Lebenslage obdachloser Menschen zu verbessern und Stadtteile zu entlasten. Entsprechend sollen auch die Anforderungen an die Straßensozialarbeit in Hamburg neu ausgerichtet werden.

