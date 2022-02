Hackerangriff auf Ölfirmen: Nicht nur Hamburg betroffen Stand: 04.02.2022 06:33 Uhr In Hamburg sind nach Cyberattacken seit dem Wochenende Öltanklager von zwei Firmen lahmgelegt. Nun gibt es offenbar in mehreren westeuropäischen Häfen ähnliche Angriffe auf Ölfirmen.

Besteht ein Zusammenhang zwischen den Cyberangriffen in Hamburg, in Antwerpen, Rotterdam und Gent? Dazu will sich die Hamburger Staatsanwaltschaft nicht äußern. In Hamburg ermittelt das Landeskriminalamt, nachdem unter anderem der Tanklagerbetreiber Oiltanking Anzeige erstattet hat. Das Unternehmen selbst will sich nicht zu der Frage äußern, ob inzwischen wieder Tankwagen mit Diesel und Benzin befüllt werden können.

Fälle auch in Belgien und den Niederlanden

In Belgien ermittelt ebenfalls die Staatsanwaltschaft. Und im größten europäischen Hafen, in Rotterdam, sind nach Medienberichten mehrere Ölterminals betroffen. Dort könnten teilweise keine Öltanker mehr entladen werden, heißt es. In der Regel verschlüsseln Hacker die Daten auf den Computern von Firmen, die sie angreifen - und fordern Lösegeld. Laut Hamburger Staatsanwaltschaft gab es im vergangenen Jahr nur eine Handvoll Fälle, die angezeigt wurden.

"Versorgung nicht gefährdet"

Das Risiko eines Komplettausfalls der Tankversorgung in Deutschland besteht nach Branchenangaben nicht. Das liege auch daran, dass auf dem Markt insgesamt 26 Unternehmen aktiv seien. Der Geschäftsführer des Unabhängigen Tanklagerverbands, Frank Schaper, hatte dem dem "Handelsblatt" nach Bekanntwerden des Angriffs auf Oiltanking gesagt: "Die Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Kraft-, Heiz- oder Brennstoffen ist durch den Angriff nicht gefährdet."

