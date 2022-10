HVV registriert nach Auslaufen des Neun-Euro-Tickets weniger Fahrgäste Stand: 24.10.2022 17:41 Uhr Das Neun-Euro-Ticket zeigt in Hamburg nur wenig dauerhaften Effekt. Wie NDR 90,3 erfuhr, ist die Auslastung im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) im September wieder deutlich gesunken, nachdem das günstige Ticket ausgelaufen war.

90 Prozent so viele Fahrgäste wie vor der Corona-Pandemie waren im September im HVV unterwegs. Während das Neun-Euro-Ticket galt war die Auslastung dagegen auf mehr als 100 Prozent hochgeschnellt - im Juni auf 105, im Juli auf 103 und im auf August 101 Prozent. Jetzt also 90 Prozent. Das sind nur vier Prozentpunkte mehr als im Mai dieses Jahres, als Fahrscheine und Abos so teuer waren wie jetzt. War das Neun-Euro-Ticket also nur ein Strohfeuer? Das ist unklar, denn es gibt noch keine Oktober-Werte und keine Zahlen, wie viele Menschen das Billigticket zum Abo lockte.

Kommt das 49-Euro-Ticket?

Der HVV hofft auf das 49-Euro-Ticket im kommenden Jahr. Doch da die Finanzierung nicht steht, kalkuliert er vorsichtshalber eine Tariferhöhung zum Jahrwechsel. Man munkelt von gut drei Prozent. Aus der Verkehrsbehörde heißt es, aktuell laufe noch die behördenübergreifende Abstimmung. Die Betriebskosten seien nun mal deutlich gestiegen. Aktuell sind laut Verkehrsbehörde noch viele Szenarien denkbar.

