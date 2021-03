HHLA will Stellen abbauen Stand: 25.03.2021 13:27 Uhr Beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA stehen in den kommenden Jahren zahlreiche Stellen auf der Kippe. Grund ist, dass das Unternehmen seine Terminals weiter automatisieren will.

Wie viele der rund 1.900 Jobs auf den HHLA-Terminals in Hamburg wegfallen, will Vorstandschefin Angela Titzrath bislang nicht sagen. In den kommenden Wochen sollen die Verhandlungen mit Gewerkschaft und Betriebsrat beginnen. Arbeitsdirektor Torben Seebold spricht allerdings davon, dass in Zukunft etwa 15 Prozent weniger Arbeitszeit benötigt wird.

Möglichst keine betriebsbedingten Kündigungen

Einige Mitarbeitende will die HHLA in den Vorruhestand schicken. Daneben sollen sich Beschäftigte für andere Jobs weiterbilden, auch kürzere Arbeitszeiten sind im Gespräch. Betriebsbedingte Kündigungen will die HHLA vermeiden.

AUDIO: Viele Stellen bei der HHLA auf der Kippe (1 Min) Viele Stellen bei der HHLA auf der Kippe (1 Min)

Verhandlungen mit Eurogate

Parallel verhandelt das Logistikunternehmen mit dem Konkurrenten Eurogate über eine Zusammenarbeit. Eine Entscheidung erwartet Titzrath bis Jahresende. Nachdem Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr durch Corona stark eingebrochen sind, blickt das Unternehmen jetzt optimistisch auf 2021. Sowohl beim Containerumschlag als auch beim Transport ins Hinterland rechnet die HHLA mit einem moderaten Anstieg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.03.2021 | 13:00 Uhr