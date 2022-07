HHLA und Eurogate legen Gespräche über Fusion auf Eis Stand: 01.07.2022 16:35 Uhr Die Hafenbetreiber HHLA aus Hamburg und Eurogate aus Bremen stoppen ihre Kooperationsgespräche. Als Grund nennen die beiden Firmen die aktuelle geopolitische Situation.

Schon seit mehr als zwei Jahren laufen die Gespräche über einen Zusammenschluss der Containerterminals in den großen deutschen Nordseehäfen. Das erklärte Ziel der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und von Eurogate: Mit den Terminals in Bremerhaven, Wilhelmshaven und in Hamburg ein Bündnis zu schmieden, das im Vergleich mit der Konkurrenz in den Niederlanden und Belgien bestehen kann. Maßgeblich beteiligt an den Gesprächen haben sich der Hamburger und der Bremer Senat, beide Städte halten große Aktienpakete an den jeweiligen Firmen. Und beide Senate haben mehrmals betont, dass sie einen Zusammenschluss der Rivalen unter den Hafenunternehmen begrüßen würden.

Warten auf "stabile Rahmenbedingungen"

Jetzt aber der Stopp der Gespräche. Die aktuelle geopolitische Situation habe bisher nicht absehbare Auswirkungen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von HHLA und Eurogate. Die Gespräche würden so lange vertagt, bis die "Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Fortsetzung wieder stabil genug" seien. Zu weiteren Einzelheiten wollten sich beide Unternehmen nicht äußern. Es sei Stillschweigen vereinbart worden.

AUDIO: HHLA und Eurogate: Gespräche über Fusion gestoppt (1 Min) HHLA und Eurogate: Gespräche über Fusion gestoppt (1 Min)

Sowohl der Hamburger Hafen als auch die Terminals in Bremerhaven haben in den vergangenen Jahren Marktanteile an die Häfen in Rotterdam und Antwerpen verloren.

Weitere Informationen Hamburg: HHLA blickt zuversichtlich auf das restliche Jahr Bei der Hauptversammlung zeigte die Vorstandschefin des Hamburger Hafenbetreibers Zuversicht - trotz vieler Risiken. (16.06.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.07.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen Coronavirus