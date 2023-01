Gruner+Jahr: Mitarbeiter wehren sich gegen Ausverkauf

Stand: 25.01.2023 16:38 Uhr

Es wäre ein schwerer Schlag für den Medienstandort Hamburg: Bertelsmann will sich möglicherweise von mehreren ehemaligen Gruner+Jahr-Titeln trennen. Am Mittwoch haben Hunderte Mitarbeitende vor ihrem Verlagshaus am Baumwall protestiert.