Grüne in Hamburg: Weitere Kandidatin für Gallina-Nachfolge Stand: 21.02.2021 15:52 Uhr Bei den Hamburger Grünen wird es eine Kampfabstimmung um den Landesvorsitz geben: Am Sonntag gab eine weitere Aspirantin ihre Kandidatur bekannt.

Die Bürgerschaftsabgeordnete und Gymnasial-Lehrerin Sina Demirhan teilte mit, dass sie Parteichefin werden will. "Für mich persönlich ist wichtig, dass sich die Vielfalt unserer Gesellschaft auch in den Führungspositionen zeigt", erklärte die in Reinbek bei Hamburg geborene Demirhan. "Als Kind einer sogenannten Gastarbeiterfamilie trete ich dafür ein, dass wir Rechtsextremismus und Rassismus bekämpfen", so die 26-Jährige.

Damit tritt sie am 18. April gegen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Maryam Blumenthal an. Die Pädagogin hatte ihre Kandidatur bereits Anfang Januar angekündigt. Die in Teheran geborene Blumenthal hatte auf Facebook erklärt: "Wir werden oft als Akademiker*innenpartei bezeichnet, die Wohlstandspolitik für Ihresgleichen macht." Sie fügte hinzu: "Doch wir sind es, die immerzu mit ganzer Kraft für eine sozialgerechte Gesellschaft streiten."

Die jetzige Parteichefin Anna Gallina kandidiert nicht wieder, weil sie seit letztem Jahr auch Justizsenatorin ist.

AUDIO: Neue Kandidatin für Grünen-Landesvorsitz (1 Min)

