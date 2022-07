Grote sieht "Zeitenwende" auch beim Hamburger Verfassungsschutz Stand: 04.07.2022 13:41 Uhr Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen stellen auch die Hamburger Verfassungsschützer vor neue Herausforderungen. Am Montag hat Innensenator Andy Grote (SPD) den Verfassungsschutzbericht 2021 vorgestellt.

Seit Kriegsbeginn würden sich die Anfragen für Beratungen zur Online-Spionageabwehr häufen, sagte Grote (SPD). Konkrete Zahlen zu Cyber-Angriffen auf Hamburger Unternehmen oder Einrichtungen nannte er nicht. Wie in ganz Deutschland mache sich die "hybride Bedrohung" auch in der Hansestadt bemerkbar. So werde das militärische Vorgehen Russlands von Versuchen der Einflussnahme und Cyberangriffen begleitet. Bundeskanzler Olaf Scholz habe von einer Zeitenwende gesprochen, sagte Grote. "Das lässt sich auch für den Bereich des Verfassungsschutzes sagen."

"Pro-russische Attitüden" festgestellt

Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß sagte, im Extremismusbereich der sogenannten Delegitimierer, die sich bisher vor allem im Protest gegen die Corona-Maßnahmen zusammengefunden hätten, seien zunehmend "pro-russische Attitüden" festgestellt worden. Die Szene überschneide sich zum Teil mit Rechtextremen und Reichsbürgern - das sei aber in Hamburg weniger stark ausgeprägt als in anderen Bundesländern, so Voß.

Grote: Rechtsextremismus als größte Gefahr

Die größte Gefahr für die Demokratie kommt laut Grote immer noch von Rechts. Da habe es im vergangenen Jahr rund 380 Personen unter Beobachtung gegeben, 120 würden als gewaltorientiert eingestuft. Die Zahlen der Rechts- und Linksextremisten sowie der Islamisten in Hamburg haben sich dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr aber kaum verändert. Die radikale linke Szene ist deutlich größer, die zugehörigen Straftaten hätten aber deutlich abgenommen.

57 antisemitische Straftaten gezählt

Rund 1.600 Islamisten gibt es nach Angaben des Verfassungsschutzes in Hamburg. Allerdings wachse jetzt "eine neue, junge Generation" nach. Die Zahl der antisemitischen Straftaten hat laut dem Bericht deutlich zugenommen: 57 Fälle gab es 2021, 53 davon hatten einen rechtextremen Hintergrund.

