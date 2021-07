Großeinsatz der Feuerwehr in St. Georg - 150 Hotelgäste evakuiert

Stand: 22.07.2021 16:53 Uhr

Die Feuerwehr ist zu einem Gasalarm in einem Hotel in der Hamburger Innenstadt ausgerückt. 150 Gäste mussten das Novum Style Hotel am Steindamm verlassen, es bestand Explosionsgefahr.