Große Kontrollaktion in Hamburgs Bussen und Bahnen Stand: 02.02.2022 19:52 Uhr In Hamburgs Bussen und Bahnen sollen die Fahrgäste am Donnerstag verstärkt kontrolliert werden. Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure sollen prüfen, ob sich alle an die aktuellen Corona-Regeln halten.

Hamburg beteiligt sich damit an Fahrgastkontrollen in ganz Norddeutschland. Gleich in den frühen Morgenstunden wird geprüft, ob alle Fahrgäste eine FFP2-Maske tragen. Auch ob sie sich an die 3G-Regel halten - also geimpt, genesen, getestet - ist Teil der Kontrolle. Auf der Strecke zwischen den U1-Haltestellen Ochsenzoll und Norderstedt sind Kontrollen nicht nur in den U-Bahnen sondern auch an den Stationen geplant. Die Polizei und Ordnungsämter beteiligen sich an der Aktion in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

AUDIO: Kontrollen in Hamburgs Bussen und Bahnen (1 Min) Kontrollen in Hamburgs Bussen und Bahnen (1 Min)

Großteil der Fahrgäste hält Regeln ein

Nach Angaben der Hochbahn halten sich aktuell etwa 98 Prozent aller Fahrgäste an die Corona-Regeln. Dennoch führen Kontrolleurinnen und Kontrolleure regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. Inzwischen tragen auch sie selbst FFP2-Masken. Es hatte für viel Unmut gesorgt, dass ausgerechnet die Personen keine solche Maske tragen müssen, die den Fahrgästen dafür eine Strafe abknöpfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.02.2022 | 19:00 Uhr