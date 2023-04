Großbrand in Hamburg: Folgen für Umwelt noch unklar

Stand: 12.04.2023 06:26 Uhr

Nach dem Großbrand in der Billstraße in Hamburg-Rothenburgsort am Ostersonntag ist die Höhe der Umweltschäden noch unklar. Durch das viele Löschwasser sind auch die Bille und nahegelegene Kanäle stark verschmutzt worden. Mehrere Lagerhallen hatten in Flammen gestanden.