Großbrand: Hamburgs Feuerwehr auch Dienstag noch vor Ort Stand: 11.04.2023 14:28 Uhr Wegen des Großbrandes, der am Sonntagmorgen in der Billstraße im Stadtteil Rothenburgsort ausgebrochen war, ist die Hamburger Feuerwehr auch am Dienstagmorgen noch im Einsatz. Mehrere Lagerhallen hatten in Flammen gestanden.

Das Feuer auf dem Gelände eines Autohändlers werde immer noch mit einem Löschzug bekämpft, teilte die Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Der Brand sei mittlerweile zu 95 Prozent gelöscht. Ein Container brenne noch und es gebe noch einige Glutnester und Rauchfahnen. Rund 30 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Großeinsatz mit hohem Materialaufwand

In der Spitze waren bis zu 220 Einsatzkräfte vor Ort. Sechs Löschzüge der Berufsfeuerwehr, mehrere Freiwillige Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und die Polizei beteiligten sich am Ostersonntag an der Brandbekämpfung. Bei den Löscharbeiten wurden auch Drehleitern eingesetzt. Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger sprach von einem Inferno. Jetzt müssen bei der Feuerwehr zahlreiche Ausrüstungsteile ersetzt werden. "Wir haben viele Hundert Atemschutzmasken verbraucht, mehrere Hundert Atemluftflaschen und Atemschutzgeräte. Das muss alles gereinigt und desinfiziert werden", sagte Unger NDR 90,3. Außerdem habe man viele Kilometer Schläuche verlegt, allein vom Löschboot zur Einsatzstelle. Unger schätzte, dass man wohl etwa auf zehn Kilometer Schläuche komme.

Trümmer verdeckten Brandherde

Von dem rund 17.000 Quadratmeter großen Lagerhallen-Komplex in Rothenburgsort ist kaum noch etwas übrig, die Gebäude sind größtenteils eingestürzt. Weil die Trümmer große Brandherde verdeckt hatten, musste schweres Gerät eingesetzt werden. Mit Baggern räumten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk große Mengen Schutt beiseite, um Brandherde freizulegen - erst danach konnten diese gelöscht werden.

Brandursache und Sachschaden noch unklar

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Feuerwehr war am Sonntag gegen 4.40 Uhr in die Billstraße gerufen worden. Zuerst hatten dort mehrere Autos und Waschmaschinen gebrannt. Dann konnte sich das Feuer schnell ausbreiten, offenbar weil es Probleme mit der Wasserversorgung gab und der Wind ungünstig stand. Binnen kürzester Zeit standen mehrere Lagerhallen in Vollbrand. Es kam auch immer wieder zu Detonationen. Über der Brandstätte stand eine riesige Rauchsäule, Rauchwolken und Asche wurden Richtung Innenstadt geweht. Wegen der starken Rauchentwicklung trugen die Einsatzkräfte Atemschutzmasken. Verletzt wurde niemand. Zum Sachschaden gibt es weiterhin keine Angaben.

GdP fordert mehr Kontrollen in der Gegend

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert unterdessen strengere Kontrollen. In dem Gewerbegebiet würden viele Firmen tonnenweise Schrott auf engstem Raum lagern, so der stellvertrende GdP-Landesvorsitzende Lars Osburg. "Es ist innerhalb von 18 Monaten der zweite verheerende Großbrand, den wir dort haben. Wir haben immer wieder das Problem, dass diese Brände sehr schnell außer Kontrolle geraten", so Osburg. In der Billstraße würden alte Kühlschränke vier- oder fünffach übereinander gestapelt gelagert werden, alles auf engstem Raum. "Da haben wir erhebliche Zweifel, ob der Rechtsstaat dort wirklich funktioniert und ob dort nicht erheblich mehr Kontrollen stattfinden müssten, um genau solche Brände zu verhindern", ergänzte der GdP-Landeschef.

Amtliche Warnmeldung ist aufgehoben

Eine amtliche Warnmeldung der Innenbehörde wurde erst am Montagmittag aufgehoben. Zuvor hatte die Behörde sie wegen starken Rauches und daraus resultierender Geruchsbelästigung weiter aufrecht erhalten. Das betroffene Gebiet sollte gemieden werden.

Am Sonntagmorgen waren der Brand und die Rauchentwicklung in einer amtlichen Warnmeldung zunächst als "Extreme Gefahr" eingestuft worden. Die Bevölkerung könne "durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft" beeinträchtigt werden, hieß es. Am Sonntagmittag wurde die Warnmeldung aktualisiert und nur noch als "Gefahreninformation" eingestuft. Den Angaben zufolge wurden im Stadtgebiet keine erhöhten Schadstoff-Messwerte festgestellt. Die Innenbehörde verschickte die Warnmeldungen über die Warn-Apps KATWARN und NINA. Auch das Warn-System Cell Broadcast löste aus.

Auswirkungen auf Bahnverkehr

Wegen des Feuers war auch der Bahnverkehr stundenlang beeinträchtigt. Am Sonntagvormittag mussten aufgrund des Feuers die Gleise zwischen Hamburg und Büchen gesperrt werden. Züge zwischen Hamburg und Berlin wurden umgeleitet und verspäteten sich bis zu 90 Minuten. Züge zwischen Hamburg und Rostock fielen aus. Erst am Sonntagnachmittag lief der Zugverkehr wieder an, es kam aber noch zu Folgeverspätungen.

Die S-Bahn Hamburg hatte wegen des Feuerwehreinsatzes die Strecke zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet für mehrere Stunden gesperrt. Am Sonntagnachmittag wurde die Streckensperrung aufgehoben. Ab dem frühen Montagmorgen konnten auch wieder S-Bahnen an der Haltestelle Rothenburgsort halten.

