Stand: 03.11.2019 11:09 Uhr

Großalarm nach Stromausfall in Kakaofabrik

Mehr als 100 Feuerwehrleute sind am Sonntag zu einem Großeinsatz in Hamburg-Veddel ausgerückt. Nach einem Stromausfall drohte dort im Silo einer Kakaofabrik ein Feuer auszubrechen. 30 Tonnen Kakaobutter hatten sich gefährlich erhitzt, weil bei einem Stromausfall eine Vakuumpumpe ausgefallen war.

Feuerwehr sichert Kakaofabrik NDR 90,3 - 03.11.2019 11:00 Uhr







"Anders als bei einem Holzfeuer"

"Kakaobutter ist ein Fett und kann anfangen zu brennen. Dann haben wir einen Brand, der uns vor andere Herausforderungen stellt als bei einem Holzfeuer", erklärte Feuerwehrsprecher Martin Schneider. "Darauf müssen wir vorbereitet sein und deshalb wurde hier Großalarm ausgelöst."

Die Pumpe verhindert im Normalfall, dass Sauerstoff an die 170 Grad heiße Masse gelangen kann. Am Vormittag wurden zunächst Stromgeneratoren eingesetzt, um sie wieder in Betrieb zu setzen. Anschließend konnte die Produktion wieder an das normale Stromnetz angeschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Stromausfall ist noch unklar.

