Groß-Demo und Aktionen gegen Ukraine-Krieg heute in Hamburg Stand: 05.03.2022 13:32 Uhr Zu einer Demonstration gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind in der Hamburger Innenstadt heute erneut Zehntausende Menschen gekommen. Außerdem sind mehrere Protest-Aktionen geplant.

Die Veranstalter und Veranstalterinnen der Demonstration unter dem Motto "Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa" rechnen laut Polizei mit 50.000 Teilnehmenden. Eine genaue Anzahl der Teilnehmenden konnte seitens der Polizei bislang noch nicht genannt werden. Unterstützt von zahlreichen Jugendorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen hat die ukrainische Diaspora zu der Demo aufgerufen.

AUDIO: Start der Groß-Demo gegen Ukraine-Krieg am Jungfernstieg (1 Min) Start der Groß-Demo gegen Ukraine-Krieg am Jungfernstieg (1 Min)

Demonstrationszug startete am Jungfernstieg

Der Demonstrationszug startete um 12 Uhr am Jungfernstieg mit einer Kundgebung. Von dort aus geht es Richtung Hauptbahnhof und weiter bis zum ukrainischen Generalkonsulat am Mundsburger Damm an der Außenalster. "Wir verurteilen diesen völkerrechtswidrigen Angriff auf das Schärfste", hieß es im Aufruf zur Demo. "Das Ausmaß des menschlichen Leids ist für uns unerträglich."

Bischöfin, Zweite Bürgermeisterin und Generalkonsulin vor Ort

Am Jungfernstieg haben Bischöfin Kirsten Fehrs sowie Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) als Rednerinnen vor der Europa Passage gesprochen. Auch die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka hat eine Rede gehalten. Anschließend setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung.

Friedensgebet und Musik für die Ukraine

Um 12 Uhr fand außerdem in der Apostelkirche ein Friedensgebet und eine musikalische Andacht mit Musikerinnen und Musikern aus der Ukraine statt. Spenden gehen an die Diakonie Katastrophenhilfe. Musikalisch wird es auch um 19 Uhr auf der Bühne des Goldbek Hauses. Dort findet ein Benefizkonzert mit ukrainischen Musikerinnen und Musikern statt. Der Erlös soll ukrainischen Geflüchteten in Hamburg und der Bevölkerung in der Ukraine zu Gute kommen. Der Einlass startet ab 19 Uhr.

Erst am Donnerstag waren Zehntausende aus Solidarität mit der Ukraine auf die Straße gegangen. Nach Angaben von "Fridays for Future" folgten 120.000 Menschen dem Demo-Aufruf, die Polizei sprach von 20.000 Teilnehmenden. Schülerinnen und Schüler hatten für die Kundgebung frei bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.03.2022 | 10:00 Uhr