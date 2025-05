Bei St. Petri: Erholungsort in der Hamburger Innenstadt eröffnet

Stand: 16.05.2025 17:15 Uhr

Eine grüne Oase mitten in der Hamburger Innenstadt - die gibt es jetzt bei der Hauptkirche St. Petri an der Mönckebergstraße. Dort wurde am Freitag das Projekt "spielGarten" eröffnet.