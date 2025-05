Hamburg Open: Zverev in Runde eins gegen Qualifikanten Stand: 17.05.2025 14:17 Uhr Lokalmatador und Topfavorit Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des am Sonntag beginnenden ATP-Tennis-Turniers am Hamburger Rothenbaum auf einen Qualifikanten. Die Auslosung ergab zudem ein deutsches Duell.

Jan-Lennard Struff spielt in Runde eins des Sandplatzturniers gegen Justin Engel, der erst am Freitag dank einer Wildcard ins Hauptfeld des 500er-Turniers in der Hansestadt gerutscht war. Zuvor hatten mit der Nummer eins der Welt, Jannik Sinner (Italien), Stefanos Tsitsipas oder auch Holger Rune viele Topspieler kurzfristig abgesagt.

Zverev will Spielpraxis für French Open sammeln

Zverev wiederum hatte erst am Freitag für das Turnier in seiner Heimatstadt zugesagt, nachdem er beim Masters in Rom bereits im Viertelfinale ausgeschieden war. Hamburg bietet dem 28-Jährigen die Möglichkeit, vor den French Open (ab 25. Mai) weitere Spielpraxis auf Sand zu sammeln. 2023 hatte der Olympiasieger von Tokio die Hamburg Open gewonnen, im vergangenen Jahr erst im Finale gegen Arthur Fils verloren.

Los geht's für Zverev am Montag, wenn der an Position eins gesetzte Hamburger in der ersten Runde auf einen Qualifikanten trifft. Mit Daniel Altmaier, der es mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun bekommt, Diego Dedura (gegen Luciano Darderi, Italien), Struff sowie Engel sind vier weitere Deutsche bei dem Traditionsturnier am Rothenbaum am Start.

