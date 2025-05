Hunderte Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Hamburg Stand: 17.05.2025 15:54 Uhr In der Hamburger Innenstadt läuft momentan eine pro-palästinensische Demonstration. Etwa 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dem Aufruf des Hamburger Bündnisses Palästina gefolgt.

Dutzende Palästinenser-Flaggen wehen im Wind, in Chören rufen die Demonstrantinnen und Demonstranten "Free Palestine". Sie fordern ein Ende des Krieges in Gaza. Dabei ist der Ton gegenüber Israel scharf, jeder und jede Tote in Gaza sei einer oder eine zu viel, hieß es von einem der Redner. Den Krieg bezeichnete eine Rednerin als Genozid.

Anlass der Demo ist der sogenannte Nakba-Gedenktag - an diesem Tag erinnern Palästinenserinnen und Palästinenser weltweit an Flucht und Vertreibung aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina in den Jahren 1948/49.

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen vom Steindamm in St. Georg über die Mönckebergstraße und den Gänsemarkt durch die Innenstadt bis ins Schanzenviertel. Begleitet werden sie dabei von einem Großaufgebot der Polizei. Wegen der Demonstration kann es in der Innenstadt zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen.

