Im Panoptikum steht jetzt eine Wachs-Greta

Die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg gibt es jetzt auch in Wachs. Das Hamburger Panoptikum hat die Wachsfigur am Mittwoch vorgestellt. Es sei weltweit die erste Wachsfigur der Schülerin, hieß es.

"Vorbild für klimaschonendes Handeln"

"Kaum eine andere Persönlichkeit stand in den vergangenen Monaten so im Zentrum des öffentlichen Interesses wie Greta Thunberg", teilte das Panoptikum mit. Als Initiatorin der "Fridays for Future"-Bewegung und mit ihrem Einsatz für ein Umdenken der Klimapolitik finde die 17-jährige Schwedin weltweit Beachtung. "Damit ist sie für viele Menschen zum Vorbild für klimaschonendes Handeln geworden und hat somit einen Platz im Panoptikum verdient", hieß es.

Kleidung wechselt je nach Jahreszeit

Eine Besonderheit sei, dass sie die erste Wachsfigur im Panoptikum ist, die je nach Jahreszeit verschiedene Kleidung trägt. Die aufwendige Herstellung der Wachsfigur übernahm ein Team um Bildhauer Gottfried Krüger, der seit mehr als 30 Jahren für das Panoptikum arbeitet.

Panoptikum gibt es seit 1879

Das Hamburger Panoptikum ist eines von zwei Wachsfigurenkabinetten in Deutschland. Das andere steht in Berlin. In der Hansestadt gibt es das Museum bereits seit 1879. Im Zweiten Weltkrieg waren die meisten der damals noch etwa 300 Wachsfiguren fast komplett zerstört worden. Heute sind im Panoptikum rund 130 bekannte Persönlichkeiten als Wachsfiguren zu finden. Pro Jahr zählt das Museum an der Reeperbahn eigenen Angaben zufolge etwa 200.000 Besucher.

