Stand: 03.01.2019 14:38 Uhr

Goldener Findling wird zum Selfie-Hotspot

Der "Alte Schwede" ist inzwischen zum Selfie-Hotspot von Hamburg geworden. Unbekannte hatten den großen Findling in Hamburg-Ovelgönne am Elbstrand mit Sprühfarbe vergoldet. Der Fels hat ein Gewicht von 217 Tonnen und einen Umfang von fast 20 Metern. Am Donnerstagmittag tummelten sich mehrere Dutzend Menschen vor dem steinernen Giganten und fotografierten sich selbst, ihre Kinder und Partner vor ihm.

"Alter Schwede": Findling vergoldet









Bleibt die Farbe drauf?

Der Elbstrand und damit auch der "Alte Schwede" stehen unter Obhut der Hamburg Port Authority (HPA). Zuständige Experten der HPA untersuchten am Donnerstagmorgen den Fels. Ein Sprecher der Hafenbehörde sagte, ob die Farbe abgeschrubbt werde oder dran bleibe, sei noch nicht geklärt. Das werde in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt Altona sowie dem Denkmalschutzamt geklärt.

Spezialversiegelung gegen Graffiti

Der Findling war schon öfter mit Graffiti versehen worden und wurde daraufhin mit einer Spezialversiegelung überzogen, um Schmierereien leichter entfernen zu können. Farbe könne durch die Versiegelung nicht in die Poren des Steins eindringen, so der HPA-Sprecher.

Seit der Jahrtausendwende am Elbstrand

Der Findling rutschte während einer Eiszeit vor etwa 400.000 Jahren aus Mittelschweden nach Norddeutschland. Er wurde im September 1999 bei Baggerarbeiten zur Elbvertiefung gefunden. Ein Schwimmkran barg den Felsen aus dem Fluss und brachte ihn an den Hamburger Elbstrand. Dort wurde er am 6. Juni 2000 auf den Namen "Alter Schwede" getauft. Im Jahr 2001 wurde er als Naturdenkmal unter Schutz gestellt. Der Findling darf somit nicht zerstört, beschädigt oder verändert werden.

