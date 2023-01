Gewalt gegen Polizisten: "Migrationshintergrund nicht das Problem" Stand: 09.01.2023 20:02 Uhr Die Übergriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in der Silvesternacht werden noch immer diskutiert. Wo liegen die Gründe, wer waren die Tatverdächtigen? Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte ist aber kein neues Thema, sagt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer.

Schon länger gibt es im Ausbildungszentrum der Hamburger Polizei die sogenannte Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE). Mit Puppen, die Angreifer darstellen, trainieren die Polizistinnen und Polizisten für gefährliche Einsätze. Seit vergangenem September testen die Beamten und Beamtinnen der USE auch Elektroschockpistolen, sogenannte Taser - als mildere Mittel zur Schusswaffe. Denn in den vergangenen Jahren hat die Gewalt gegen Polizisten und Polizistinnen in Hamburg zugenommen. Von 2019 auf 2020 um 6,7 und von 2020 auf 21 um weitere 12,6 Prozent.

"Ein Mackertum junger Heranwachsender"

Insbesondere seit der Silvesternacht mit Ausschreitungen gegenüber Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei und auch gegenüber Sanitäterinnen und Sanitätern auch in Hamburg wird über die Herkunft der Tatverdächtigen diskutiert. Der Migrationshintergrund spielt für Meyer dabei aber nur eine untergeordnete Rolle. Unter den Tätern seien sicher auch viele Deutsche mit einer Migrationsgeschichte, aber es seien eben auch andere Jugendliche dabei, sagte der Polizeipräsident dem NDR Hamburg Journal. "Es ist aus meiner Sicht häufig eher das Mackertum junger Heranwachsender, junger Erwachsener, die dann eben, wenn Polizei oder Rettungskräfte auf den Plan kommen, diese auch angreifen", ergänzt er.

Rund 100 verletzte Kollegen jedes Jahr

Dabei würden sie auch keine Grenzen mehr einhalten - etwa wenn sie Menschen mit ganzen Batterien an Feuerwerkskörpern beschießen. Es sei eine neue Qualität, dass sich die Gewalt auch gegen Feuerwehrleute, andere Hilfskräfte oder sogar gegen Busfahrer richtet, so Meyer. Rund 100 Mal im Jahr würde er verletzte Kollegen und Kolleginnen anrufen, ergänzt er. Das sei eine wirklich erschreckende Zahl.

